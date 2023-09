Linien im Rhienisch-Bergischen Kreis Bargeldloses Ticketkaufen in ausgewählten RVK-Bussen möglich

Info

Die RVK beteiligt sich an der Europäischen Mobilitätswoche, die vom 16. bis 22. September stattfindet. Zwei Termine gibt es in Wermelskirchen.

17. September von 11 bis 16 Uhr in der Bahnhofstraße in Wermelskirchen: „Klimaschutz und Mobilität“. Nach Erläuterung der Angebote an den Mobilstationen Wermelskirchen und Burscheid-Raiffeisenplatz findet im Anschluss eine Radtour statt, die über Burscheid und Dürscheid durch das Wiehbachtal zum NaturGut Ophoven in Opladen (circa 17 Kilometer) führt. Der Rückweg verläuft auf dem Panorama-Radweg Balkantrasse.

18. September von 10 bis 17 Uhr in der Telegrafenstraße in Wermelskirchen: „Mobilität im Alter“. Unter diesem Motto veranstaltet die Stadt Wermelskirchen mit dem Bürgerbusverein Wermelskirchen, der Verkehrswacht Solingen und der RVK ein vielfältiges Programm. Die RVK wird Rollator-Bustrainings anbieten.