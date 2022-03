Die Februar-Zahlen in Wermelskirchen : Arbeitsmarkt entwickelt sich positiv

Wermelskirchen Die Zahl der Arbeitslosen sinkt auf 904, die Quote liegt bei 4,8 Prozent. 206 Arbeitsstellen sind unbesetzt. Als arbeitssuchend gemeldet im Geschäftsstellenbezirk sind derzeit 3641 Personen – Tendenz sinkend.

Gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt in Wermelskirchen: Die Zahl der Arbeitslosen im Stadtgebiet sank um 65 Personen auf 904. Im Februar 2021 lag die Zahl der Menschen ohne Beschäftigung in Wermelskirchen noch bei 1099. Die Arbeitslosenquote sank von 5,1 (Januar) auf 4,8 Prozentpunkte. Das meldet die Arbeitsagentur in ihrem Monatsbericht für Februar. Die Unternehmen meldeten im Februar 55 neue Arbeitsstellen. 62 wurden im Berichtsmonat besetzt, so dass am Ende 206 unbesetzt sind.