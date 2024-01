Beschäftigung in Wermelskirchen Arbeitsmarkt bleibt 2023 „relativ stabil“, aber erste „Eintrübungen“ sichtbar

Die Arbeitslosenquote in Rhein-Berg liegt bei 5,6 Prozent nach 5,5 Prozent im Vorjahr. 2019 waren es 5,2 Prozent. Durchschnittlich 2959 Arbeitslose wurden im Bereich der Arbeitslosenversicherung betreut (minus 43 / minus 1,4 Prozent zum Vorjahr) und 5625 (plus 284 / plus 5,3 Prozent) in der Grundsicherung.