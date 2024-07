Arbeitsmarkt im Juli in Wermelskirchen Arbeitslosigkeit steigt kreisweit an

Auch in Wermelskirchen bedeutet die jetzige Quote von 5,1 Prozent eine Steigerung um 0,1 Prozent zum vorigen Monat. Insgesamt bleibt die Quote aber seit einem Jahr relativ stabil bei etwa fünf Prozent. Momentan sind 958 Personen in der Stadt Wermelskirchen arbeitslos gemeldet. Die Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit in Wermelskirchen – die allerdings nicht nur für Wermelskirchener Bürger zuständig ist, sondern auch für den oberbergischen Kreis und die Stadt Leverkusen – registrierte für den Juli eine Arbeitslosenquote von 5,5 Prozent – eine der niedrigsten in der ganzen Region. Nur in Waldbröl (fünf Prozent), Gummerbach (5,3 Prozent) und Leichlingen (5,4 Prozent) war die Quote niedriger. Die höchste Arbeitslosenquote in der Region hat momentan Leverkusen (7,5 Prozent).