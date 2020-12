Arbeitsmarktbericht : Arbeitslosigkeit in Wermelskirchen sinkt leicht

Wermelskirchen / Rhein-Berg Im Rheinisch-Bergischen Kreis sowie in Wermelskirchen ist die Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken. Das meldet die Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis haben die Arbeitgeber außerdem im November 329 Stellen gemeldet, 167 weniger als im Vormonat – aber zehn mehr als im November 2019. Das Angebot an freien Arbeitsstellen lag bei 1278, damit wurde der Vorjahreswert um 13 Stellen unterschritten. Der Bestand an Arbeitsstellen im Kreis ist im November um 17 Stellen auf 419 gesunken. „Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist verhalten, liegt in den neu zugegangenen Stellen November im gesamten Bezirk aber über dem Vorjahr“, ergänzt Nicole Jordy. Gesucht würden aktuell auch weiterhin Mitarbeiter vor allem aus dem Gesundheits- und Sozialwesen, dem Handel, dem verarbeitenden Gewerbe sowie in der Zeitarbeit.