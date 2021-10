Arbeitslosenquote in Wermelskirchen sinkt auf 5,4 Prozent : Die Belebung des Arbeitsmarktes hält an

An der Dabringhausener Straße ist die Geschäftsstelle Wermelskirchen der Agentur für Arbeit untergebracht. Foto: Teifel/Udo Teifel

Wermelskirchen 1024 Wermelskirchener waren im September ohne Beschäftigung. 260 Stellen waren am Ende des Berichtsmonats nicht besetzt. Die Arbeitgeber hatten 45 neue Stellen gemeldet.

Gute Signale kommen nach dem langen Lockdown nun vom Arbeitsmarkt: „Die positive Entwicklung im letzten Monat setzt sich fort: Auch im September zeigt sich im Agenturbezirk Bergisch Gladbach eine deutliche Belebung des Arbeitsmarktes. Diese Tendenz spiegelt sich im gesamten Agenturbezirk und den einzelnen Regioen wider“, erklärt Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach, in ihrem Monatsbericht. Auf die Stadt Wermelskirchen bezogen heißt das: Im September gab es 1024 Menschen im Stadtgebiet ohne Arbeit, 28 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank in Wermelskirchen von 5,6 Prozent im August auf 5,4 Prozent im Berichtsmonat. 260 Stellen waren Ende des Monats nicht besetzt. Arbeitgeber hatten 45 neue gemeldet, 49 waren besetzt worden.

Ähnlich gut entwickelte sich die Arbeitslosigkeit bezogen auf den Geschäftsstellenbezirk Wermelskirchen. Dort werden die Daten der Städte Wermelskirchen, Burscheid und Leichlingen zusammengefasst; die Arbeitslosen in diesen drei Städten werden von dieser Geschäftsstelle betreut. Von August auf September verringerte sich die Arbeitslosigkeit in den drei Städte um 97 auf 2393 Personen. Das waren 208 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im September 5,4 Prozent.

Dabei meldeten sich 362 Personen laut Arbeitsagentur neu oder erneut arbeitslos, 31 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 460 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 3147 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 349 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen 3262 Abmeldungen von Arbeitslosen.

Der Bestand an Arbeitsstellen in den drei Städten ist im September um 28 Stellen auf 513 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 159 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber in Burscheid, Leichlingen und Wermelskirchen meldeten im Berichtsmonat 101 neue Arbeitsstellen. Seit Januar gingen 1217 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 465, berichtet die Agentur.

Unverändert hoch ist der Anteil der Langzeitarbeitslosen im Geschäftsstellenbezirk Wermelskirchen. Er lag im Berichtsmonat bei 47,3 Prozent der Arbeitslosen; in absoluten Zahlen: 1131 Personen waren davon betroffen. 41,3 Prozent der Menschen ohne Beschäftigung sind 50 Jahre und älter (989 Personen). 24,2 Prozent der Arbeitslosen sind Ausländer (580). Alle Zahlen sind leicht gesunken.