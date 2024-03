Arbeitsmarkt in Wermelskirchen 981 Wermelskirchener sind arbeitslos

Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen hat sich im Februar abgeschwächt. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist deutlich angestiegen. So bilanziert Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, die Entwicklung der Erwerbslosigkeit im zweiten Monat des Jahres. Die Arbeitsagentur in der Kreishauptstadt von Rhein-Berg ist auch für den Oberbergischen-Kreis und Leverkusen zuständig. In Wermelskirchen sank demnach die Arbeitslosenquote von 5,3 Prozent im Januar auf 5,2 Prozent im Februar. Damit sind in Wermelskirchen aktuell 981 Menschen arbeitslos gemeldet, im Januar waren es 986.