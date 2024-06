Arbeitsmarkt in Wermelskirchen Arbeitgeber auf der Suche – Zahl der freien Stellen ist gestiegen

In den Mai-Wochen stieg die Arbeitslosigkeit im Bereich der Arbeitslosenversicherung um fünf (plus 0,2 Prozent) auf 3035 Personen. Zum Vorjahr ist das ein Plus von 176 Personen bzw. plus 6,2 Prozent. Im Bereich der Grundsicherung sank sie um 49 (minus 0,9 Prozent) auf 5610 Personen – im Vergleich zu Mai 2023 sind das 23 Personen weniger (minus 0,4 Prozent).