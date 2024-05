Bilanz des zahnärztlichen Dienstes Im Kampf gegen Karies – wie Kinder „Gesund im Mund“ bleiben

Eine Standortuntersuchung hat ergeben, dass Karies bei Kindern in allen sozialen Räumen vorkommt, erklärte der Mediziner. Ein flächendeckendes Betreuungskonzept, das alle Kindertagesstätten und Schulen erreiche, sei daher sinnvoll. „Allerdings wird nur noch in wenigen Kindertagesstätten das tägliche Zähneputzen geübt und praktiziert.“ Robert Schölls großer Wunsch Wunsch wäre es, dass Zähneputzen in allen Kitas wieder zum Alltag gehöre: „Diese pädagogische Maßnahme zur Ritualisierung gesundheitsfördernden Verhaltens trägt gerade in dieser Entwicklungsphase der Mädchen und Jungen dazu bei, dass Zähneputzen lebenslang etabliert und verstetigt wird.“