Arbeitsmarkt in Wermelskirchen und Rhein-Berg Verhaltener Trend gestoppt – Arbeitslosigkeit steigt wieder

In den vergangenen vier Wochen stieg die Arbeitslosigkeit im Bereich der Arbeitslosenversicherung um 36 (plus 1,2 Prozent) auf 3030 Personen. Zum Vorjahr ist das ein Plus von 97 Personen bzw. 3,3 Prozent. Im Bereich der Grundsicherung stieg sie um 62 (plus 1,1 Prozent) auf 5659 Personen – zum Vorjahr sind das 18 Personen mehr (plus 0,3 Prozent).