Unterwegs in und um Wermelskirchen Pedelec-Tour zur Wasserversorgung von einst und heute

In gemütlichem Tempo werden einzelne Stationen der Geschichte der Wasserversorgung Wermelskirchens und Umgebung erkundet, kündigen die Veranstalter an. Das erste Ziel ist die „Wasser-Wiege Wermelskirchens“, das sogenannte „Stuckepüttchen“. Der nächste Stopp ist im Eifgental an den Anlagen des Staubeckens aus den 1930er-Jahren mit ehemaligem Wasserwerk.