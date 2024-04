Wasserlandschaft in und um Wermelskirchen Mit „aqualon“ unterwegs im Dhünntal

Bei dem vogelkundlichen Spaziergang an Dhünn und Eifgen geht es darum, die heimische Vogelwelt in Altenberg und der naheliegenden Bach-Talbereiche zu beobachten und zu bestimmen. Bei dem Rundgang werden etliche Singvögel den Besuchern „ein Liedchen pfeifen“. In Altenberg selbst gibt es Kleiber, Turmfalken etc. An Dhünn und Eifgenbach sind die seltenen Wasseramseln und Gebirgsstelzen zu entdecken, eventuell auch die wunderschönen Eisvögel.