Projekt der Regionale 2025 Dhünn-Einzugsgebiet als „Modellraum Wasser“ entwickeln

Rundwanderung Von den Odenthaler Höhen in die Auenlandschaft der Dhünn geht es am Sonntag, 26. Mai, bei einer Wanderung im Rahmen des Aqualon-Tourenprogramms. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Grillhütte am Wanderparkplatz Hüttchen. Von dort aus geht es unter der Leitung von Karin Wedde-Mühlhausen von der „IG Wir im Bergischen“ am Kochshof vorbei ins Dhünnthal – beim Abstieg kann man weit in die Ferne bis nach Remscheid blicken. Am Pulvermacherhaus vorbei geht es auf einem Waldweg wieder zum Ausgangspunkt zurück. Bei der 6,5 Kilometer langen Wanderung ist ein Höhenunterschied von etwa 120 Metern zu bewältigen. Begleitet wird sie von einer Dolmetscherin für Gebärdensprache.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist ein Anmeldung erforderlich – per E-Mail an Tourenprogramm@aqualon-verein.de oder telefonisch unter unter ☏ 02293 / 901 527.