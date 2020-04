Lieferengpässe auch in Wermelskirchen : Medikamente sind wegen Corona knapper als sonst

Wermelskirchen Es würden jedoch immer wieder Lieferungen nachkommen, so eine Apothekerin. Kunden sollten ein paar Tage im Voraus bestellen – ohne zu hamstern.

In Europa werden kaum noch Medikamente hergestellt, Deutschland bezieht den Großteil seiner Medikamente aus China und Indien – weil die Produktion dort am billigsten ist. „Das ist ohnehin schon ein schwieriges System, das vor allem durch den ständigen Preisdruck der Krankenkassen entstanden ist“, sagt Buhlmann. Durch die Corona-Krise und daraus resultierende Werkschließungen in China und Indien können die dortigen Unternehmen nicht mehr so viel liefern wie sonst. „Und eine Alternative gibt es schlichtweg nicht“, so die Apothekerin.

Genauso wenig gebe es jedoch Grund zur Panik: Zwar dauere die Beschaffung einiger Medikamente momentan länger als üblich, davon seien aber immer wieder unterschiedliche Medikamente betroffen – mal Blutdruckmittel, mal Antibiotika, mal Schilddrüsenmedikamente. Diese Schwankungen bedeuten im Umkehrschluss, dass die Medikamente nachkommen, nur eben langsamer. Deswegen empfiehlt sie ihren Kunden, eine längere Wartezeit zu berücksichtigen und Medikamente nicht „auf den letzten Drücker“ zu kaufen. „Eine Woche im Voraus zu bestellen, ist in jedem Fall nützlich.“ Mehr sollte es jedoch nicht sein, die Apothekerin warnt vor Hamsterkäufen. Die seien besonders bei Schmerzmitteln schon getätigt worden: Nachdem vor wenigen Wochen in den sozialen Netzwerken die Behauptung kursierte, das Schmerzmittel Ibuprofen würde die Symptome einer Covid-19-Erkrankung verschlimmern, stieg die Nachfrage nach Paracetamol drastisch an. „Ich habe in einem Monat so viel davon verkauft wie sonst in einem Jahr“, berichtet Buhlmann. Das sei einer aufgeregten Stimmung im Netz zu verdanken, der sie Gelassenheit entgegensetzen möchte. „Wir haben bisher in fast allen Fällen eine Lösung gefunden, auch wenn ein Medikament mal nicht lieferbar war.“ Dafür werde gemeinsam mit den behandelnden Ärzten überlegt, welche Alternative es gibt. Oft gebe es dasselbe Medikament von einer anderen Firma, oder man könne ein starkes Medikament durch die Gabe von zwei schwachen ersetzen.