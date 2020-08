Apothekerin aus Wermelskirchen spricht über Sonnenschutz : „Kinder sind besonders gefährdet“

Wermelskirchen Die letzten Sommertage laden noch einmal zum ausgiebigen Sonnenbad ein. Dabei sollten aber vor allem Kinder entsprechend geschützt werden, rät Apothekerin Ursula Buhlmann.

Buhlmann Grundsätzlich gilt: Das Sonnenlicht besteht aus vielen, unterschiedlichen Wellenlängen. Die schädlichen für die Haut sind die UV-A- und UV-B-Strahlen. Diese dringen unterschiedlich tief in die Haut ein. Der Sonnenbrand wird von den UV-B-Strahlen verursacht – das sieht man schnell und direkt und weiß: Jetzt war’s genug. Anders ist das bei den UV-A-Strahlen. Die lösen Allergien, Hautalterung und Veränderungen in den Zellkernen aus.

Buhlmann Ja, definitiv. Kinder sind besonders gefährdet. Kinderhaut ist dünner und befindet sich noch in Entwicklung. Die Schutzmechanismen funktionieren in der Kinderhaut noch nicht. Die Haut ist anfälliger für tief gehende Zellschäden. Die meisten späteren Hautkrebs-Schädigungen im Erwachsenenalter haben ihren Ursprung in der Kindheit. Daher ist mein ganz großer Appell, Kinder besonders gut zu schützen, wenn sie in die Sonne gehen. Und vor allem auch an die Säuglinge denken – die haben noch gar keinen Schutz und können sich auch nicht wehren. Ich spreche letztlich aus eigener Erfahrung und habe diverse Stellen auf der Haut, an denen Hautkrebs entfernt werden musste. Ich bin über 60 Jahre alt und diese Schädigungen führe ich auf meine Kindheit zurück, wo Sonnenschutz kein großes Thema war.