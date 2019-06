WNKUWG : Antrag: Stadt soll Fördergelder für Elektrofahrzeuge abrufen

Ein Parkplatz für Elektrofahrzeuge an der Oberen Remscheider Straße. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

In Sachen Klimaschutz und saubere Luft soll die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen, ihren Fuhrpark weiter auf Elektrofahrzeuge umstellen und dafür möglichst auch Fördergelder nutzen. Das regt die WNKUWG an. Gekauft werden sollten weitere Elektrofahrzeuge, aber auch Elektromaschinen – unter anderem im Bereich der Grünflächenpflege, Straßenbau, Forste – mittels Förderung durch Bundesmittel, sofern technisch sinnvoll umsetzbar sei.

Im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft 2017 – 2020“ stelle der Bund den Kommunen Gelder für die Beschaffung von Elektrofahrzeugen zur Verfügung. Dies umfasse nicht nur reine Straßenfahrzeuge, sondern auch Baumaschinen, die beispielsweise auf Friedhöfen, im Straßenbau oder im Forstbetrieb eingesetzt werden können. „Diese Zuschüsse sollten wir uns nicht entgehen lassen“, appellierte Norbert Kellner (WNKUWG) in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Bau. Mit diesem Thema sei die Stadt seit längerem befasst, sagte Harald Drescher, Leiter des Tiefbauamtes. „Wir haben bereits Elektro-Dienstfahrzeuge und eine eigene Elektro-Tankstelle in der Rathaus-Tiefgarage.“ Der Kauf weiterer Fahrzeuge, insbesondere für den Betriebshof, werde derzeit geprüft. Inzwischen fahre die Stadt die dritte Generation an Elektrofahrzeugen im Bereich der Personenbeförderung, ergänzte Thomas Marner, Technischer Beigeordneter.