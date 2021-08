Anträge der SPD in Wermelskirchen : SPD will Baugebiete für Familien schnell bereitstellen

Die SPD erkundigt sich nach dem Stand des Baugebiets in Pohlhausen. Foto: dpa/Jan Woitas

Wermelskirchen Die SPD-Fraktion erkundigt sich nach dem Stand des Baugebiets in Pohlhausen und will wissen, ob die Sicherung des Rad- und Gehweges am Unterwegs umgesetzt wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(resa) Mit zwei Anträgen wendet sich die SPD an das Rathaus. Fraktionschef Jochen Bilstein will von Dezernent Thomas Marner wissen, wann mit einem Baubeginn des ursprünglich als „Solarsiedlung“ vorgesehenen Baugebiets in Polhausen zu rechnen sei. Die Fläche habe großes Potential, stellt Bilstein fest und erinnert an die Menge an Bewerbungen um Wohnbauflächen vor allem von jungen Familien. Diese würden auf ein großes Interesse an dem Standort Wermelskirchen hinweisen. „Das ist nach Auffassung meiner Fraktion Grund genug, zügig die Verfahrensschritte zu unternehmen, die für eine Vermarktung von im Eigentum der Stadt befindlicher Flächen notwendig sind“, erklärt Bilstein.

Die zweite Anfrage bezieht sich auf den Geh- und Radweg an der Unterstraße. Bereits vor einigen Monaten habe die SPD angeregt, den Geh- und Radweg an der B 51 im Bereich der Häuser Nummer 60 bis 66 wenigstens provisorisch mit Pylonen zu sichern und für Fußgänger und Radfahrer durch eine Verbesserung des Untergrunds hinreichend begehbar zu machen. „Ich frage daher an, wie weit die notwendigen Gespräche mit dem Träger der Straße wie eine konkrete Planung gediehen sind“, formuliert Bilstein in einer Anfrage an Tiefbauamtsleiter Harald Drescher.