Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen : Antje Hedke wird Pfarrerin im Westbezirk

Einstimmig zur neuen Pfarrerin für Wermelskirchen gewählt: Antje Hedke tritt die Nachfolge von Ulrich Seng an. Foto: Theresa Demski. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Acht Monate nach dem Abschied von Cornelia und Ulrich Seng hat der Westbezirk eine neue Pfarrerin: Das Presbyterium entschied sich gestern einstimmig für Antje Hedke aus Remscheid.

Die Entscheidung fiel einstimmig. Als alle 22 Presbyteriumsmitglieder gestern Nachmittag in der Stadtkirche ihr Kreuzchen in geheimer Wahl gemacht hatten, stand fest: Antje Hedke tritt die Nachfolge von Ulrich Seng an. Drei Ausschreibungen hatte die Besetzung der Pfarrstelle gebraucht, die auf 75 Prozent reduziert wurde. In die dritte Runde war die Evangelische Kirchengemeinde dann mit zwei Kandidaten in zwei Vorstellungsgottesdiensten gegangen. Für die Wahl hatte das Presbyterium schließlich nur Antje Hedke ins Rennen geschickt. Mit Erfolg.

Und kaum stand das Ergebnis fest, klingelte bei der Pfarrerin in Remscheid am Sonntagnachmittag das Telefon, um ihr die gute Nachricht zu überbringen und sie zum Feiern einzuladen. Spontan setzte sich die 50-Jährige ins Auto und erreichte 15 Minuten später ihre neue Gemeinde, die im Gemeindezentrum mit Sekt und Selters wartete.

„Das war ein langer Beratungs- und Auswahlprozess“, erinnerte Pfarrer Manfred Jetter, „und wir freuen uns, dass Sie nun bei uns sind.“ Spontan stimmte die Gemeinde ein Segenslied an und begrüßte die Pfarrerin mit Applaus. Antje Hedke freute sich sichtlich über das warme Willkommen in der neuen Gemeinde. „Ich habe eigentlich gar nicht nach einer Stelle gesucht, aber Wermelskirchen gefunden“, erzählte sie später. Im letzten Moment habe sie noch ihren Hut in den Ring geworfen und sich für die offene Stelle in der Nachbarschaft beworben. „Mir gefiel die Vielseitigkeit der Gemeinde“, sagt sie, „und dass hier so viele Ehrenamtliche und Hauptamtliche zusammenarbeiten.“

Die Einführung der neuen Pfarrerin ist für den 19. Januar geplant. Ob sie ihr neues Amt allerdings wirklich so schnell antreten könne, sei noch offen, erklärte sie. Schließlich wolle sie die Zelte auch geordnet abbrechen. Die stehen bisher noch in Leverkusen, wo sie die Fusion der Gemeinden Küppersteg-Bürrig und Rheindorf begleitete. Sie sei aber zuversichtlich, dass sie Anfang des Jahres dann in Wermelskirchen die Nachfolge von Pfarrer Seng antreten könne. Ins Pfarrhaus am Schwanenplatz wird die neue Pfarrerin nicht einziehen – sie behält ihren Wohnsitz in Reinshagen. Wie die Kirchengemeinde mit dem Haus am Schwanen umgehen will, ist noch offen.