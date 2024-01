Schullandschaft in Wermelskirchen Berufskolleg will in 2025 Probe-Unterricht anbieten

Der Anmelde- und Beratungstag fand ebenso am zweiten Schulstandort des Berufskollegs in Wipperfürth statt. Mit einem etwas anderen Schwerpunkt als in Wermelskirchen. Grundsätzlich gab es an beiden Standorten die gleiche Beratungsform. „Aber in Wipperfürth wurde mehr die direkte Beratung gesucht, weniger die Möglichkeit der Online-Anmeldung genutzt“, bilanzierte Thilo Mücher: „Insgesamt sind das sicherlich anstrengende Stunden für das Kollegium, der Aufwand ist aber auf jeden Fall gerechtfertigt.“ Tatsächlich überlege man allerdings, in 2025 das an sich bewährte Konzept ein wenig zu ändern. „Wir haben uns vorgenommen, im nächsten Jahr Probe-Unterricht am Samstag anzubieten. So können potenzielle Schülerinnen und Schüler in eine Unterrichtsstunde hineinschnuppern. Das zu stemmen ist jedoch mit höherem Personalaufwand verknüpft“, blickte Mücher aus.