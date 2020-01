In Wermelskirchen : Ein Anlaufpunkt für Antiquitätenfreunde

Wermelskirchen Ein Jahr lang gibt es das „Anno 1900“ jetzt. Marcel Kaminsky ist sich sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter Marcel und Simone Kaminsky. Das Ehepaar, das schon seit 2010 im Bereich von Haushaltsauflösungen tätig ist, hat nach einigen Jahren und Stationen in der Stadt vor einem Jahr auf dem ehemaligen Rhombus-Gelände an der Remscheider Straße eine neue Heimat gefunden. „Wir hatten immer schon ein Ladenlokal, aber das war in der Regel immer recht klein. Wir haben dann den Schritt gewagt und diese Geschäftsräume auf drei Etagen mit rund 900 Quadratmetern angemietet“, sagt Marcel Kaminsky. Er ergänzt: „Das ist eine Größe, mit der man dann auch das Interesse von Kunden außerhalb der Stadtgrenze wecken kann.“ Klar, denn so kann man sich in einem großen Fundus an antiken Schätzen und Schätzchen umsehen, die Chancen, etwas Geeignetes zu finden, sind wesentlich höher. Das zeige sich auch an der Herkunft der Kunden, sagt Marcel Kaminsky: „Wir haben mittlerweile Kundschaft aus Düsseldorf, Köln oder Hamm in Westfalen.“