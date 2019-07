Hauptschule Wermelskirchen : Mit einem Glas Sekt das Ende der Hauptschule besiegelt

Die beiden ehemaligen Schulleiter Herbert Schiffmann (l.) und Helmut Fuchs blickten beim Sektempfang auf die vergangenen 51 Jahre zurück. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen Die Stimmung in der Cafeteria der Hauptschule an der Wirthsmühler Straße war gut – wenngleich der Anlass nicht ganz so schön war. Im Jahr 1968 wurden im Rahmen der landesweiten Schulreform die bisherigen Volksschulen in Grundschulen von Klasse eins bis vier sowie die Hauptschulen von Klasse fünf bis neun, später bis Klasse zehn, umgewandelt.

Am Freitagabend wurde dieses 51 Jahre währende Kapitel in Wermelskirchen mit einem Sektempfang beendet. Die Hauptschule war Geschichte – wird aber künftig als Sekundarschule weiterleben.

Etwa 80 Gäste, darunter viele ehemalige und noch aktive Lehrer, waren gekommen, um gemeinsam einen Blick zurück zu werfen und bei einem Glas Sekt auf das in den vergangenen Jahrzehnten gemeinsam Erreichte anzustoßen. Mit dabei waren auch zwei ehemalige Schulleiter: Helmut Fuchs, der von 2000 bis 2006 die Hauptschule leitete, und Herbert Schiffmann, der von 1995 bis 2000 Schulleiter war. „Ursprünglich hat es in Wermelskirchen drei Hauptschulen gegeben, Mitte der 1980er-Jahre wurde die Hauptschule Mitte aufgelöst, 1995 wurden dann die Schwanenschule und die Hauptschule Ost an der Wirthsmühler Straße zusammengelegt“, sagte Fuchs.

Damals begann dann auch die Erfolgsgeschichte der Hauptschule. „Wir haben ein pädagogisches Programm aufgelegt, das die Berufsorientierung in den Mittelpunkt gestellt hat“, sagte Fuchs. Damit sei man auch sehr gut gefahren, denn rund 90 Prozent der Hauptschüler seien auf diese Weise in den Beruf gekommen. Eigentlich seien in jener Zeit sinkende Schülerzahlen prognostiziert worden, das Gegenteil sei der Fall gewesen, wie Fuchs weiter sagte: „Zu unseren Spitzenzeiten in den frühen 00er-Jahren hatten wir rund 900 Schüler.“

Individuelle Förderung, heute pädagogisches Schlagwort der Stunde, sei schon damals ganz weit oben gestanden. „Uns war immer wichtig, unseren Schülern Selbstvertrauen zu geben und sie aufzubauen“, sagte Fuchs. So gab es schon damals Hausaufgabenbetreuung oder einen Sozialpädagogen. Die pädagogische Arbeit wurde mit Preisen ausgezeichnet und war auch weit über die Stadtgrenzen bekannt.