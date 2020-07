Imker in Wermelskirchen : Hiesige Bienen müssen nicht in den „Lockdown“

Erhard Scheidler ist Bienenzüchter und Vorsitzender des Bienenzuchtvereins Wermelskirchen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Immer wieder bereiten Nachrichten von der „Faulbrut“ den Imkern Sorgen. Doch in Wermelskirchen und Umgebung droht derzeit keine Gefahr durch die gefährliche Tierseuche.

Es ist eine Tierseuche, die bei Imkern für Entsetzen sorgt: die amerikanische Faulbrut. Seit 2018 war Radevormwald Sperrbezirk wegen der bakteriellen Erkrankung der Honigbienen, die dafür verantwortlich ist, dass sich die Larven von innen auflösen und sterben. Jetzt die Erleichterung bei Imkern in der Nachbarstadt und damit auch bei den Imkern in Wermelskirchen: Die Krankheit in der Stadt auf der Höhe ist besiegt. Der Sperrbezirk wurde gerade aufgehoben.

Trotzdem ist die Sorge, dass sich ein Bienenvolk mit der Faulbrut infizieren könnte, überall groß. Derzeit befinden sich Bienen im Kreis Unna im „Lockdown“. „Das ist Gott sei Dank weit weg von uns“, sagt Erhard Scheidler, Vorsitzender des Bienenzuchtvereins Wermelskirchen. „Dahin zu fliegen wäre eine Weltreise für unsere Tiere. Die Bienen suchen im Sommer in einem Radius von etwa drei bis vier Kilometern nach Nahrung“, fügt Johannes Remijn, Bienensachverständiger des Vereins, hinzu. „Deshalb droht uns hier derzeit keine Gefahr.“ Nichtsdestotrotz steht der Bienenzuchtverein aber in engem Kontakt mit dem Veterinäramt: „Wir sind da sehr gut vernetzt und bekommen sofort eine Info, wenn es kritisch wird.“

Bei der gefürchteten Faulbrut gelangen Sporen der Paenibacillus larvae-Bakterien mit der Nahrung, die die Ammenbienen in den Stock bringen, zu den Larven. Die wiederum werden durch das aufgenommene Bakterium, das sich im Darm ablagert, von innen zerstört. So stirbt die gesamte Brut ab. Die Faulbrut kann leicht in den Stock eingeschleppt werden: „Wenn die Bienen an weggeworfenen Honiggläsern vom Discounter Reste aufgesammelt haben, kann es schon passieren, dass sie Verunreinigungen aufnehmen“, sagt Johannes Remijn. „Der Billighonig kommt ja meistens aus bis zu zehn verschiedenen Ländern, und da weiß man nicht, was man bekommt.“ Auch unsaubere „Bienenhäuser“ können für einen Ausbruch der Seuche sorgen. „Wenn die Stöcke offen stehen und sich keiner um die Bienen kümmert, kann das geschehen.“

Beim einem Ausbruch der Faulbrut bleibt dem Imker nichts anderes übrig, als die Stöcke zu säubern und zu sanieren. Dabei werden die Bienen auf neues Wabenmaterial umgesiedelt. Auf diese Art züchtet Erhard Scheidler auch Ableger eines seiner acht Bienenvölker, die er an seinem Haus hat. „Dafür braucht man ein bis zwei Waben mit der Brut, Bienen, die für Futter sorgen, und dann ziehen die sich selbst eine neue Königin heran.“

Jedes neue Mitglied im Verein, „bekommt einen Paten an die Seite gestellt und ein eigenes Bienenvolk“, sagt der Vereinschef, der in diesem Jahr schon acht neue Mitglieder begrüßen durfte. „Immer mehr Menschen entwickeln ein neues Interesse für Natur und wollen sich einbringen“, weiß Scheidler und sagt erfreut: „Wir haben jetzt auch mehr Damen, die Bienen halten wollen.“

Dass die Neu-Imker umfangreich in ihre Aufgabe eingewiesen werden, ist ihm sehr wichtig. Denn: „Den Bienen geht es nur gut, wenn wir uns um sie kümmern“, betont Scheidler. „Deshalb absolvieren unsere neuen Mitglieder auch einen Lehrgang, bei dem sie ein Jahr lang an einem Samstag im Monat lernen, was in genau diesem Monat mit den Bienen zu tun ist.“