Politik in Wermelskirchen Freie Wähler haken wegen Tourismus nach

Wie werden Möglichkeiten der Wirtschaftsförderung durch Tourismus in Wermelskirchen wahrgenommen und umgesetzt? Das will die Stadtratsfraktion der Freien Wähler genauer wissen und hakt mit einer entsprechenden Anfrage an den Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur, Freizeit und Tourismus, Oliver Platt (Bürgerforum), nach.