Straßenverkehr in Wermelskirchen Rot-Markierung an Dabringhausener L 101-Zufahrten

Großflächige Rot-Markierungen sollen nun für mehr Sicherheit von vor allem Fußgängern und Fahrradfahrern an der L 101 in Wermelskirchen-Dabringhausen sorgen. Dort sind nun – pünktlich zum Start der Radel-Saison – an den verkehrsreicheren Zufahrten, die vom Dorfkern auf die Landstraße oder umgekehrt führen, rote Einfärbungen vorgenommen worden.