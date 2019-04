Kulturstätten : Hier werden die Melodien lebendig

Musikschulleiter Michael Hecker mit Violine im Eingangsbereich der Musikschule in den Bürgerhäusern auf der Eich. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Erste Rhythmen für die Jüngsten, Unterricht für große Talente und die Möglichkeit zum gemeinsamen Musizieren: Das bietet die Musikschule.

Durch das alte Treppenhaus klingen die vorsichtigen Töne einer Geige. Sie mischen sich mit dem Knarzen der Stufen, als David Hecker eine kleine Führung durch die alten Bürgerhäuser beginnt. Der Musikschulleiter lacht leise. „Das Gebäude und die Musikschule: Wir passen zueinander“, sagt er dann. Das gilt für die Momente, in denen geübte Finger auf den Tasten Mozarts Melodien lebendig werden lassen. Aber auch für jene, wenn Musikschüler ihre ersten Versuche an der E-Gitarre erklingen lassen. Hier ist Kultur Zuhause. „Und zugegebenermaßen ist es hier auch einfach praktisch“, sagt Hecker, „wir sind mittendrin, die Menschen kommen einfach mal rein, und wir sind im Kopf der Leute.“

Hecker spaziert an dem großen, prachtvollen Flügel vorbei, führt den kleinen, verschachtelten Raum vor, in dem die Instrumente gelagert werden und nimmt dann seine Geige zur Hand. „Musikmachen ist den Menschen einfach eigen“, sagt er und streicht mit geübten Musikerhänden über die Saiten. Rhythmus und Bewegung, ein Grundverständnis für Musik seien im Menschen angelegt. Und dann erzählt Hecker, wie Wissenschaftler entdeckten, dass Menschen schon vor tausenden Jahren musizierten. Er kennt selber diese Macht der Melodien. Und die Musikschule wolle ein Ort sein, der Menschen den Zugang zu dieser Kultur ermögliche. Jeder soll hier ein musikalisches Angebot für sich finden können. Das gelte für Kinder und Jugendliche, für Menschen mit und ohne Behinderung, für Erwachsene und Senioren. Früher habe man den Namen „Jugendmusikschule“ getragen, heute sei man offen für alle Generationen. „Und das hat auch nichts Elitäres an sich“, sagt er. Wer nicht genug Geld hat, kann Unterstützung beantragten. Es gibt Programme, die allen Interessierten den Zugang zu Musik und Instrument ermöglichen sollen.