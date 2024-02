Kindergärten in Wermelskirchen Kita Jahnstraße muss Betreuung einschränken

In ihrer kurzfristig zum Jugendhilfeausschuss verfassten Tischvorlage bezeichnete die Verwaltung die Personalsituation in der Kita Jahnstraße als „hochgradig angespannt“. In der Folge führe das ab dem 11. März zu einer Ausfallzeit von rund vier Wochen in einem Zeitraum von zwei bis drei Monaten. Die Verwaltung wörtlich: „Ausgehend von dem zur Verfügung stehenden Personal und den maximal zu betreuenden 80 Kindern besteht die Notwendigkeit, 25 Plätze (eine Gruppe) der 105 grundsätzlich in der Kita Jahnstraße vorhandenen Plätze aus der Betreuung herauszunehmen.“ Da aber den betroffenen Eltern die Schließung einer kompletten Gruppe bis zum 31. Juli nicht zugemutet werden könne, müssten die notwendigen Schließtage möglichst gleich auf alle Gruppen verteilt werden.