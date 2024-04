Balkantrasse in Wermelskirchen Die „Waffelpause“ hat die Saison gestartet

Für viele Radfahrer gehört in den Sommermonaten der Stopp an der Balkantrasse in Neuenhaus dazu: Das bekundet auch Bernhard Klomfass. Der 82-Jährige ist mit dem Fahrrad in Radevormwald gestartet – ohne elektrische Unterstützung. „Es geht ja meistens bergab“, sagt er gut gelaunt. Die Rast an der „Waffelpause“ hat er schon einkalkuliert – so wie in den vergangenen Jahren. Als er sich einen Platz sucht, grüßt er kurz am Nebentisch. Dort sitzen Susann Berchner und Christoph Damm. Die beiden gehören zum Team der „Pausengespräche“ der Evangelischen Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus.