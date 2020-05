Tödlicher Erreger : Blaumeisensterben erreicht den Kreis

Bei einem toten Vogel in Odenthal ist das tödliche Bakterium gefunden worden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Rhein-Berg Kreisveterinär bittet darum, jede tot aufgefundene Blaumeise zum Veterinäramt zu bringen. Die verendet aufgefundenen Vögel sollten auf keinen Fall mit bloßen Händen angefasst werden.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es einen bestätigten Fall des sogenannten Blaumeisensterbens. Dies ergab die Untersuchung im Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt in Krefeld, wohin das Veterinäramt des Kreises eine verendete Blaumeise geschickt hatte. In einem Speziallabor wurde das Bakterium Suttonella ornithocola als Todesursache festgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist das Bakterium für den Menschen ungefährlich.

Eine Bürgerin aus Odenthal hatte das Tier zuvor in ihrem Garten ohne offensichtliche Krankheits- oder Verletzungsanzeichen tot aufgefunden und die Blaumeise zum Veterinäramt gebracht. Seit Anfang März werden in ganz Deutschland zunehmend tote Blaumeisen gefunden. Auch erkrankte Tiere, die taumeln, orientierungslos und zum Teil handzahm sind sowie sich aufplustern, werden beobachtet.

Die Tiere leiden laut Veterinäramt unter einer Lungenentzündung und vereinzelt an Erkrankungen des Darms. Die Krankheit tritt nach derzeitigen Erkenntnissen insbesondere im Frühjahr auf. In erster Linie scheinen davon Blaumeisen betroffen zu sein, aber auch andere Meisenarten können wohl erkranken. Auch ist unklar, wie das Bakterium übertragen wird. „Es spricht einiges dafür, dass Blaumeisen sich über infektiöse Sekrete gegenseitig anstecken. Die Tiere haben während der Balz und Fortpflanzungsphase im Frühjahr vermehrt Kontakt untereinander. Auch liegt es nahe, dass gemeinsame Futter- und Tränkestellen hier der Erkrankung Vorschub leisten können“, so Kreisveterinär Dr. Thomas Mönig. „Damit wir unser Wissen über die Erkrankung weiter verbessern können, bin ich für jede zum Veterinäramt gebrachte tot aufgefundene Blaumeise dankbar.“