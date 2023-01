Amtsgericht Wermelskirchen Zeuge wollte „ein Exempel statuieren“

Dass Fahrradfahrer den meisten anderen Verkehrsteilnehmern unterlegen sind, ist eine Tatsache, an der es nur wenig zu rütteln gibt. Und dass vor allem Autofahrer auf die nicht motorisierten Zweiräder besonders aufpassen müssen, ist ebenfalls klar. Allerdings ist das Strafrecht immer noch eine andere Sache. So etwa nun vor dem Amtsgericht, als ein 64-Jähriger aus Wermelskirchen sich wegen des Vorwurfs der Nötigung im Straßenverkehr zu verantworten hatte. Laut der Anklage habe er am 2. August 2021 einen Rennradfahrer außerorts nahe der Ortschaft Friedenberg in Richtung der L68 extrem nah überholt und ihn ausgebremst.