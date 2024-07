Amtsgericht in Wermelskirchen Beamtenbeleidigung in Kirmes-Nacht kostet 300 Euro

Der Katzenjammer nach alkoholbedingten Ausfällen kommt meist am Tag danach, richtig bitter wird es, wenn die Geschichte final am Amtsgericht geklärt werden muss. In diesem Fall musste sich ein 29-jähriger Erzieher auf der Anklagebank dafür verantworten, in der Nacht zum Kirmes-Samstag im vergangenen Jahr einen Polizisten als „Du Wichser“ betitelt zu haben. Er habe dagegen nichts einzuwenden, könne sich allerdings an den genauen Wortlaut nicht mehr erinnern, weil er betrunken gewesen sei. „Zwar nicht stark, aber doch schon etwas“, sagte der Angeklagte.