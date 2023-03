Amtsgericht Wermelskirchen Sprachbarriere sorgte für Irritation

Dabei stellte sich heraus, dass es bei der Stadtverwaltung für solche Fälle einen Pool an unterschiedlichen Übersetzern gebe, die bei Bedarf dazu gerufen würden. Es müsse eben nur die Information und die entsprechende Sprache weitergegeben werden, sagte die Richterin nach dem Telefonat. Um nun die Angelegenheit endgültig abzuschließen, regte die Richterin weiter an, das Verfahren noch einmal nach Paragraph 153a vorläufig einzustellen – mit der Auflage, die vier Beratungsgespräche mit der Erziehungsberatungsstelle der Stadt Wermelskirchen wahrzunehmen. Als Frist setzte die Richterin Ende Juli dieses Jahres an. Der Angeklagte zeigte sich erleichtert und stimmte der Vorgabe zu.