Amtsgericht Wermelskirchen Prozess vertagt – polnisches Dokument muss übersetzt werden

Mit einem Mal ging es am Amtsgericht in Wermelskirchen um Themen, die eigentlich auf EU-Ebene geregelt sind – oder besser gesagt: zu regeln wären. Angeklagt war ein 42-jähriger Wuppertaler, weil er im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Dhünn auf der L68 mit einem polnischen EU-Führerschein angetroffen wurde.