Amtsgericht Wermelskirchen Veruntreuung von Versicherungsbeiträgen – Freispruch und Geldstrafe für Geschwisterpaar

Es ist selten, dass es am Amtsgericht Wermelskirchen mehrere Verhandlungstage bei einem Prozess gibt, denn in der Regel ist die Beweislage und die Zahl der Zeugen so, dass der Prozess an einem Tag zum Abschluss kommen kann. Weil bei der Verhandlung gegen eine 62-Jährige und ihren 57-jährigen Bruder aber so viele Zeugen geladen waren, war ein zweiter Termin angesetzt worden. Die beiden waren angeklagt, Beiträge für die Sozialversicherung in Höhe von rund 10.000 Euro unterschlagen zu haben – die 62-Jährige war Geschäftsführerin eines ambulanten Pflegedienstes, der 2020 Insolvenz angemeldet hatte.