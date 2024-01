Amtsgericht Wermelskirchen Gewalt konnte 88-Jähriger nicht nachgewiesen werden – Freispruch

Nichts an dieser Verhandlung war angenehm. Als sich eine 88-Jährige aus Hückeswagen, zusammen mit ihrem Neffen als Unterstützung, auf der Anklagebank im Amtsgericht Wermelskirchen wiederfand, weil ihr vorgeworfen wurde, im November 2022 ihren geistig behinderten Sohn im Krankenhaus Wermelskirchen geschlagen zu haben – mehrfach mit der Faust in den Rücken, wie es in der Anklageschrift hieß.