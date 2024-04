Prozess am Amtsgericht Wermelskirchen Emotionales Gespräch im Sozialamt landet vor Gericht

Wie wichtig die akkurate Wiedergabe eines Satzes ist, wurde in der Vernehmung der Sozialarbeiterin deutlich. „Wichtig ist der genaue Wortlaut. Was hat der Angeklagte zu Ihnen gesagt ?“, machte die Richterin daher deutlich. Das könne sie nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, lautete die Antwort der Zeugin. In ihrem Job würde sie emotionale Gespräche kennen, warum habe sie ausgerechnet dieses zur Anzeige gebracht, wollte die Richterin dann wissen. „Weil hier eine Grenze überschritten wurde. Es gab schon mehrere Telefonate – auch vorher schon“, sagte die 35-Jährige, woraufhin der Angeklagte vehement den Kopf schüttelte. „Es eskalierte im Gespräch, deswegen hat mir der Amtsleiter in der Sache zur Anzeige geraten“, sagte die Zeugin.