Amtsgericht in Wermelskirchen Güteverhandlung im Zivilprozess gescheitert

Der Polizeibeamte war die ursächlich klagende Partei, er forderte die Zahlung von Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 2500 Euro. Als Hintergrund dafür gab er an, Prellungen an beiden Knien, an beiden Unterarmen, am linken Brustkorb, am rechten Bizeps ebenso erlitten zu haben wie eine Kratz- und Schürfwunde am linken Arm. Außerdem wurde eine Bauchdeckenprellung diagnostiziert. Strafrechtlich war das Ganze bereits entschieden worden, der Angeklagte wurde zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt.