Amtsgericht Wermelskirchen 47-Jähriger soll gedroht haben, seine Frau und Kinder zu töten

Die Stimmung am Gericht ist zumindest bei Strafsachen in aller Regel ruhig, der Respekt vor der Sache, vor dem Gericht und nicht zuletzt vor dem, was einem blühen könnte, lässt auch vielleicht uneinsichtige Angeklagte weitgehend friedlich bleiben. Manchmal ist es aber so, dass schon im Vorfeld einer Verhandlung die Emotionen so hochgekocht sind, dass auf die Umgebung keine besondere Rücksicht genommen wird. Und so wurde nun bei einer Verhandlung gegen einen 47-Jährigen aus Wermelskirchen schon vor Beginn des Prozesses im Saal 108 auf dem Flur im Wermelskirchener Amtsgericht munter vor sich hin geschimpft wurde. Das ließ für die Verhandlung selbst nicht das Beste erwarten.