Verkehr in Wermelskirchen Ampel eingerichtet – Baumschnitt-Arbeiten am Brückenweg

Das erläuterte Tiefbauamtsleiter Harald Drescher auf Nachfrage unserer Redaktion: „Das waren Arbeiten im Zuge der normalen Baumpflege an den Platanen die Anfang der 2000er-Jahre gepflanzt worden sind.“ Zuletzt seien die Bäume vor fünf Jahren geschnitten worden. „Dieses Mal haben wir etwas mehr geschnitten als üblich, damit die Bäume nicht so wuchtig werden“, stellte Drescher fest und begründete: „Die Bäume sind inzwischen so groß geworden, dass es durch die Wurzeln einige Aufwerfungen beispielsweise an Bordsteinen gibt – das soll nicht mehr werden.“