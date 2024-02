Stadtverwaltung in Wermelskirchen Ukraine-Flagge am Rathaus bekundet Solidarität

Wermelskirchen · Stadtverwaltung will Zeichen setzen. Bislang haben 623 geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Wermelskirchen Schutz vor dem Krieg in ihrer Heimat gefunden.

25.02.2024 , 15:15 Uhr

Am Rathaus wurde die Ukraine-Flagge gehisst. Foto: Stephan Singer

Auch wenn es bereits zuvor kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Russland und Ukriane gegeben hatte, gilt der 24. Februar 2022 als Beginn des Angriffs von Russland gegen die Ukraine. Am zweiten Jahrestag dieses Datums hisste die Stadt Wermelskirchen am Rathaus die Ukraine-Flagge. „Als Zeichen der Solidarität“, erklärt die Wermelskirchener Verwaltung und stellt fest: „Bislang haben 623 geflüchtete Menschen aus der Ukraine Schutz vor dem Krieg in ihrer Heimat in unserer Stadt gefunden.“ Unter anderem auch Wermelskirchens Nachbarstadt Burscheid und die Rhein-Berg-Kreisverwaltung nahmen das Datum zum Anlass, die gelb-blaue Flaggen zu hissen.

(sng)