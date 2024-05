Wilder Müll in Wermelskirchen „Pariser Platz“ soll nicht zur Halde verkommen

Um den „Pariser Platz“, zwischen Habenichts und Sonne in Dhünn an der L 101 gelegen, rumort es. Nicht etwa, weil sich dort wie in vergangenen Zeiten zur späten Abendstunde Paare zum Schäferstündchen treffen und möglicherweise dabei das eine oder andere Kondom („Pariser“) benötigen, sondern weil der als Bucht hinter Bäumen an der Landstraße gelegene Platz zuletzt nicht nur regelrecht umgegraben, sondern auch vermehrt als Abwurfstelle für wilden Müll genutzt wird. Erst vor wenigen Tagen entdeckten die Aktiven des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Dhünn dort zwei Berge von Abfall – auf den ersten Blick als Überbleibsel von Innenausbau-Arbeiten zu erkennen. Auch auf seiner jährlichen Hauptversammlung hatte der VVV den Ärger um den „Pariser Platz“ thematisiert.