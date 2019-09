Den nächsten Sportplatz-Umbau hat die Politik schon im Blick : 2021 soll Dhünn folgen

Wermelskirchen Die Restarbeiten im Stadion sollen zügig fertiggestellt werden, es fehlt noch die Laufbahnbegrenzung.

Tiefbauamtsleiter Harald Drescher fuhr sich zumindest in Gedanken mit den Handrücken über die Stirn. Er war bei der Eröffnung des Kunstrasen-Platzes im Eifgen-Stadion froh, dass die Arbeiten so weit abgeschlossen sind, dass der Termin stattfinden konnte: „Mehr Glück konnten wir gar nicht haben.“

Zum Ausruhen bleibt wohl keine Zeit, denn Dreschers Chef, Bürgermeister Rainer Bleek, stellte im Gespräch mit unserer Redaktion mit einem Lachen fest: „Der Herr Drescher freut sich jetzt auf Dhünn.“ Und der Sportausschuss-Vorsitzende Karl-Heinz Wilke fügte überzeugt an: „Wir werden den Bau des Kunstrasenplatzes in Dhünn im kommenden Jahr beschließen und ihn in 2021 machen.“ Er stehe für Dhünn bereit, ließ sich Harald Drescher nicht aus der Ruhe bringen und blickte auf den Anlagenbau im Eifgen-Stadion: „Wir sind im Rahmen des geplanten Budgets geblieben, konnten im Vergleich zum Ursprungsplan sogar Verbesserungen umsetzen.“ So sei die Anlaufbahn für den Weitsprung länger und das Hochsprung-Areal größer geworden. Für die Nullneun-Aktiven war die Endphase der Bauzeit bei immer näher rückendem Eröffnungstermin ein „Ritt auf Messers Schneide“, wie Geschäftsführerin Kirsten Buchner sagte