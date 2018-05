Wermelskirchen: Am Amselweg entstehen moderne, bezahlbare Wohnungen

Wermelskirchen Die Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft (RBS) baut mit der Stadt 13 geförderte Wohnungen für insgesamt 2,7 Millionen Euro.

Das integrative Stadtkonzept hatte Wermelskirchen erst kürzlich einen Bedarf von 400 Wohnungen bescheinigt, wolle man die Einwohnerzahl halten. "Wir sind uns unserer Verantwortung natürlich bewusst", sagt Bürgermeister Rainer Bleek. Der Bedarf an gefördertem Wohnraum und an Unterkünften für Flüchtlinge sei nach wie vor hoch. Auch in Bähringhausen sollen drei Gebäude für 40 Flüchtlinge entstehen. "Die Flüchtlinge sollen ja nicht auf Dauer in der Polizeiwache leben", sagt Bleek. Das Bauvorhaben in Bähringhausen stieß zuletzt bei den Anwohnern auf Kritik, wodurch der Baubeginn verzögert wurde. Mit Blick auf den Neubau am Amselweg sagt Merschjohann: "Die Nachbarn hier sind zum Glück sehr entspannt". Um für gute Stimmung zu sorgen, will die RBS ein Nachbarschaftsfest ausrichten, sobald die Wohnungen bezogen sind. "Schließlich sind dann alle neu hier, Flüchtlinge und Einheimische gleichermaßen", sagt Stefan Görnert. Mehr Integration ginge nicht.