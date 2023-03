Am 22. März ist Internationaler Tag des Wassers Ohne Wasser gibt es kein Leben

Der Wupper und ihren Nebenbächen wieder mehr Raum und Natürlichkeit zu verleihen ist eine zentrale Aufgabe des Wupperverbandes. Seine Projekte am Gewässer und in Ufer- und Auenbereichen sind nur dann möglich, wenn Grundstücke durch Kommunen, Unternehmen, Eigentümer und Pächter zur Verfügung gestellt werden. Durch einen kooperativen Ansatz konnte der Wupperverband für Gewässerentwicklung rund 100 Hektar Flächen erhalten. Durch die Kooperation und die Unterstützung durch Kommunen und ansässigen Unternehmen konnten in den letzten Jahren umfangreiche Gewässerprojekte verwirklicht werden, zum Beispiel an der oberen Wupper, in Wuppertal-Laaken sowie in Elberfeld und Sonnborn.