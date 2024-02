Jecke Zick in Wermelskirchen Tolle Altweiber-Stimmung im Dawerkuser Gürzenich

Info

Konzept Die Stimmung am Altweiberabend bei der Party in der Mehrzweckhalle Dabringhausen lässt eigentlich nur einen Schluss zu: Konzept erfolgreich neu aufgestellt. Das sieht auch Wolfgang Schumacher, Vorsitzender des Festausschusses, so und sagt: „Man kann natürlich nur bedingt in die Zukunft blicken, aber Stand jetzt werden wir das Konzept im nächsten Jahr so wiederholen.“

Zug Am hoffentlich trockenen Rosenmontag zieht sich der Zug auch durch Dawerkusen. Beginn ist um 10.30 Uhr.