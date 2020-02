Um 10.30 Uhr startet die Karnevals-Party der Sekundarschule für die Klassen fünf bis sieben in der Schuberthalle. Glitzerfee Lisa Mücher, Sträfling Maren Lorenz, Teufel Samantha Mergardt und und die dunkle Fee Maleficent Kira Schmidt (v.l) sind in der siebten Klasse und schon ein bisschen traurig, dass dieses Jahr ihre letzte Karnevalsfete in der Schule ist.