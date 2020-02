Altweiber : Sekundarschule Alaaf!

Wermelskirchen In der Schuberthalle feierten die Jahrgangstufen 5 bis 7 der Sekundarschule ausgelassen Karneval.

11 Uhr 11 in Wermelskirchen: Während man im Stadtzentrum, abgesehen von ein paar verirrten Verkleideten, nicht viel vom Auftakt des Straßenkarnevals gespürt hat, war in einigen Schulen schon Partystimmung: Der fünfte, sechste und siebte Jahrgang der Sekundarschule feierte in der Schuberthalle – hier waren definitiv die Nicht-Verkleideten die Ausnahme. Einzelne Schülergruppen traten auf der Bühne auf, viele hatten eine Tanz-Choreographie einstudiert, zum Beispiel die 6a mit dem Party-Klassiker YMCA. Auch die Gesangs-AG von Willi Mergler, dem Wermelskirchener Lehrer-Urgestein, sorgte für Stimmung. Er hatte auch Schüler der neunten Klasse in die Technik eingewiesen, sie stemmten gemeinsam die gesamte Bühnen- und Musiktechnik. Während manche Schüler noch vom jecken Treiben überzeugt werden mussten, wie Mit-Organisatorin Katharina Blum sagte, sind die Siebtklässler schon alte Hasen auf der Fete. „Es macht jedes Jahr Spaß, heute ist es leider für uns schon das letzte Mal“, erzählt Kira Schmidt, die als dunkle Fee Maleficent verkleidet ist.