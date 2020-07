Geschichte im Bergischen Land : Rundgang durch Altenberg mit spannenden Geschichten

Altenberg Randolf Link unternimmt mit seinen Teilnehmern am kommenden Sonntag einen kurzweiligen Rundgang in Altenberg und erzählt einige interessante Beziehungsgeschichten von damals – Dauer: etwas mehr als eine Stunde.

Der Verein Landschaft und Geschichte in Altenberg führt am kommenden Sonntag, 2. August, 14 bis 15.30 Uhr, zu den Spuren der intensiven Beziehung zu der Metropole Köln. Die Grafen von Berg konnten durch Geschick und Klüngel sogar mehrfach den Erzbischof stellen. Später schlugen sie sich auf die Seite der immer mächtiger werdenden Bürgerschaft, was schließlich in der Schlacht von Worringen gipfelte und Düsseldorf zur Residenzstadt machte.