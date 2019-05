Altenberger Kultursommer : Das Festival zwischen Dom und Schloss präsentiert Klassik-Stars

Rhein-Berg Der Altenberger Kultursommer 2019 wartet mit gleich mehreren Ausnahme-Künstlern auf. Darauf können sich die Besucher freuen.

In diesem Jahr veranstaltet der Altenberger Kultursommer vier klassische Konzerte an drei verschiedenen Spielstätten. Beginnend am Sonntag, 16. Juni; mit den beiden Ausnahme-Künstlern Tobias Feldmann an der Geige und Valentin Radutiu am Violoncello, die bereits viele internationale Preise gewonnen haben und hier im wundervollen Kleinod St. Pankratius zu hören sind, präsentiert der Altenberger Kultursommer 2019 eine außergewöhnliche Besetzung mit einer spannende Programm-Zusammenstellung. Mit einer Reise von Bach bis Bartock spielen die Künstler Werke aus der selten gehörten Literatur für Violine und Violoncello. Im Altenberger Dom ist das Verdi-Requiem am 5. Juli zu hören. Es ist eines der bedeutendsten Requiem-Vertonungen des 19. Jahrhunderts und die bedeutendste kirchenmusikalische Komposition von Giuseppe Verdi.