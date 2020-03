100 Jahre Modehaus Händeler in Wermelskirchen : Als die Frauen plötzlich Hosen trugen

100 Jahre Modehaus Händeler: Christel Händeler-Omran (68) und ihre Schwester Ingrid Fleschenberg (71). Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Das Modehaus Händeler feiert in der nächsten Woche sein 100-jähriges Bestehen.

Von Theresa Demski

Christel Händeler-Omran erinnert sich genau an jene Tage, als die Frauen im Geschäft zum ersten Mal Hosen anprobierten. „Das war ein großer Durchbruch“, sagt die heute 67-Jährige, „und es veränderte auch die Art, wie sich Frauen bewegten.“ Statt der klassischen Kostüme trauten sich die Kundinnen, nach Hosen zu fragen – erst die jungen und dann auch die älteren. Manch eine Frau kaufte damals in den 1970er und erst recht in den 1980er Jahren ihre erste Hose im Modehaus Händeler. „Wir haben immer mit der Veränderung gelebt“, sagt Christel Händeler-Omran, „ein ganzes Jahrhundert lang.“ Und dann blickt sie zu ihrer Schwester Ingrid Fleschenberg, die wissend nickt und dann im Fotoalbum zu blättern beginnt.

Ihr Großvater Otto Händeler sen. gründete 1920 den Betrieb: Er verkaufte Haus- und Heimtextilien, machte sich mit dem Fahrrad auf den Weg zu den Höfen, um Schürzen, Handtücher, Bettwäsche, Stoffe und Schnürsenkel zu verkaufen. „Zwei Jahre später öffnete er hier im Haus einen ganz kleinen Verkaufsraum“, erzählt Ingrid Fleschenberg, „das ist alles in unserer Familienbibel genau dokumentiert.“

Info Feiern mit den Kunden Termin Vom 20. bis 28. März feiert das Modehaus Händeler seinen 100. Geburtstag. Christel Händeler-Omran und Ingrid Fleschenberg freuen sich darauf, mit Kunden und Wegbegleitern Erinnerungen zu pflegen und die Frühlingssaison zu eröffnen.

Mutter und Großmutter haben hier Daten und Zahlen notiert, Erinnerungen für die Ewigkeit geschaffen. Und dort finden die beiden Schwestern auch das nächste Kapitel des Geschäfts, das seit Anbeginn im Wohnhaus der Familie an der Schillerstraße seinen Platz hat. Nach dem Krieg übernahm ihr Vater Otto Händeler jun. das Geschäft. Und er brachte sein Können als gelernter Schneider ein. Konfirmationsanzüge und Damen-Kostüme entstanden in der kleinen Werkstatt an der Schillerstraße. Die Familie richtete ein eigenes Stofflager ein und wenn sich die Männer für den sonntäglichen Ausflug zum Sportplatz einen Mantel, ein paar gute Hosen und einen Hut gönnen wollten, dann kamen sie zu Händelers.

Monatelang hätten Frauen auf ihr eigenes Kostüm gespart. Und während Otto Händeler schneiderte und das Geschäft vergrößerte, entwickelte die Textilindustrie die Konfektionsware. Mit den 1950er Jahren verschwanden die Einzelstücke, stattdessen machte sich Otto Händeler auf den Weg in die großen Textillager im Bergischen Land, um Kleidung für seine Kunden auszusuchen. „Aber er schneiderte weiter: Die Konfektionsware wurde auf jeden Kunden individuell angepasst“, erzählen die Schwestern, die früh im Laden mithalfen, auf Messen fuhren und die Urlaubsvertretung für die Eltern übernahmen.

Beide besuchten die Handelsschule und ahnten nicht, dass sie sich früher als gedacht, mit der Zukunft des Familienbetriebs auseinandersetzen müssten. 1977 starb Otto Händeler – und während Ingrid Fleschenberg inzwischen im Fleischerbetrieb ihres Mannes arbeitete, entschied sich Christel Händeler-Omran, das Geschäft gemeinsam mit ihrer Mutter Grete weiterzuführen. „Dass wir solange gemeinsam dieses Geschäft führen würden, hätte ich damals nicht gedacht“, sagt sie heute.

Die Großeltern Händeler vor ihrem ersten Geschäft in der Schillerstraße. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Otto und Grete Händeler – sie führten in der zweiten Generation das Modehaus. Foto: Moll, Jürgen (jumo)