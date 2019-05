Alpenverein Wermelskirchen auf Tour : Alpenverein feiert sein 30-Jähriges

Wermelskirchen (tei.-) Weil es so schön war, fuhren die Mittelgebirgs-Wanderer der Ortsgruppe Wermelskirchen des Alpenvereins Reichenberg zum zweiten Mal ins östlichste Westfalen – 25 Mitglieder, diesmal neugierig begleitet von Vorstandsmitgliedern der Sektion Reichenberg aus Wien.

Die Vorfreude an diesem Abend galt den Wanderplänen: Hüttenwanderung in den Zillertaler Alpen vom 3. bis 12. August, Jugendwoche mit der Hauptversammlung in Sankt Jakob im Defreggental Ende August, Mäckinger-Bachtal mit Freilichtmuseum am 7.Juli, Ahrtal am 8. September, Müllertal bei Echternach Ende September. Das Wanderjahr endet mit Hüttenabend am 23. November, dem Weihnachtsessen am 3. Dezember und einem Ausflug in den Wildwald Vosswinkel bei Arnsberg. Am 15. Juni findet das Sommerfest im Eifgenpark statt.